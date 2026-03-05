プレミアリーグ第29節が4日に行われ、ブライトンとアーセナルが対戦した。前節終了時点で9勝10分9敗とまったくイーブンの成績を残すブライトン。積み上げた勝ち点は「37」でトップハーフ入りを目指すべく、今季初の3連勝を狙う。そんなブライトンの前に立ちはだかるのが、19勝7分3敗を記録し、勝ち点「64」で首位を走るアーセナルだ。現在、2位につけるマンチェスター・シティとの勝ち点差は「5」。しかしながら、アーセナル