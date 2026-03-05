愛知県一宮市の県道で、乗用車と衝突したバイクが対向車線にはみ出し、別の車2台にもぶつかる事故があり、バイクに乗っていた51歳の男性が死亡しました。 警察によりますと4日午後5時すぎ、一宮市千秋町の県道を直進していたバイクと脇道から県道に入った乗用車が出合い頭に衝突しました。 衝突の弾みでバイクは対向車線にはみ出し、軽ワンボックスカーとトラックにも次々とぶつかり、バイクに乗っていた愛知県