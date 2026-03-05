友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は優柔不断な友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は友だちのメイにデート服を選んでほしいと頼まれます。それを引き受けることになったのですが、主人公が服を選んでもなかなか決められないメイ。このやりとりは一体いつまで続くのでしょうか……