かわいいキャラクターたちを一度に楽しめるアイスクリームケーキが、サーティワンから登場します。2026年3月6日（金）より通年販売される「サンリオキャラクターズ パレット4」は、人気キャラクターが集合した見た目も華やかなケーキ。アイスクリームパーラーをテーマにした遊び心いっぱいのデザインで、誕生日やパーティーにもぴったりの特別感あ