ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは4日（日本時間5日）、6日の開幕に先駆けて車いすカーリングの競技が始まった。混合ダブルス1次リーグで日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）は中国に3―10で敗れた。その車いすカーリングで、競技で使用される予定だったストーンが2個会場から盗まれたことが判明。AP通信によると、コルティナ・カーリング競技場から盗まれたストーンについて地元当局が捜査中だという。統括団体の