資産3,000万円と十分な年金があり、本来は働く必要のない孫溺さん（仮名・67歳）。孫娘の教育費を支援したいという申し出を、老後を心配する娘に一度は断られますが、自ら働いて得た「給料」という形にすることで、快く受け取れる新しい家族の関係性を築きました。自らの労働で大切な人を支える喜びを見出した、前向きなシニアのライフスタイルの事例を紹介します。「孫娘の塾代を払ってあげたい」資産があっても働きに出る「孫の