「昨日の話。『秋田県警です。あなたのスマホから迷惑メールが多数送信されてますけどご自身でされましたか？』という詐欺電話がきたので――」【写真】まさか「ゲーム」で培ったものだとは…YouTubeやSNSを通じてゲーム実況活動を行っている即死ちゃんさん（@sokushi_chan_）のもとに、１件の詐欺電話がかかってきました。しかし、即死ちゃんさんはそれに対して言葉巧みに応戦。『あなたとは話したくないです！』と相手は根負け。