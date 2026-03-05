華為技術（ファーウェイ）はこのほど、移動通信の5G-Aに適応した新たなバックホール（中継回線）ネットワークの構築方式を発表した。2010年ごろから普及し始めた移動通信の4Gは「人と人をつなぐ」ことに主眼を置き、19年ごろからの5GはIoT（モノと人のインターネット）での利用が重視された。5Gの進化型である5G-Aでは、「あらゆるものを対象にするインテリジェントなインターネット、センシングと通信の統合」が実現しつつある。