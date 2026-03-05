オリックスは4日、2026年シーズンからオリックス主催試合でアナウンスを担当する新スタジアム MC「スタジアム・ボイス」をYUTO が務めることが決定したと発表した。200倍を超える選考倍率を勝ち抜き、球団史上最年少でスタジアムMCを担うYUTOは、3月4日のオープン戦でアナウンスデビューを果たした。▼ YUTO「はじめまして!今シーズンからスタジアム・ボイスを務めます、YUTO です。小さい頃から応援してきたバファローズの試