三菱の軽トラ！三菱は2026年2月5日、軽商用車「ミニキャブ トラック」の一部改良を発表しました。今回の改良では、実用性を高めた内容となっていますが、販売店ではどのような反応があるのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが三菱「“新型”軽トラ」です！ 画像で見る（19枚）ミニキャブ トラックは、1966年に誕生した「ミニキャブ」シリーズをルーツに持つ、三菱の軽商用車です。長い歴史の中で実用性を磨き続けて