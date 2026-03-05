スポーツ科学の視点から紐解くヒップファースト…最も注意すべき「頭の位置」投球フォームの指導において頻繁に耳にする「ヒップファースト」という言葉。言葉の通り「お尻から動く」ことを指すが、そのメカニズムを正しく理解し、実践できている選手は意外に少ない。東京農業大学の勝亦陽一教授は、ヒップファーストの本質を「重力を利用した効率的な加速」であると解説する。ヒップファーストの基本的な仕組みは、片足を上げ