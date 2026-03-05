新井宏昌氏、侍サポートメンバーの根尾の投球を解説根尾がブレークするには制球力を磨く必要がある。野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーに選出された根尾昂投手（中日）は3日、京セラドーム大阪で行われた「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦で救援登板。1回を投げて3者凡退に封じた。1点リードの9回に登板。先頭の熊谷をカウント2-2と追い込むと、最後は