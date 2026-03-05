球速に比例…並進運動のスピードを上げる方法とは投手が球速をアップさせるうえで、重要な役割を担うのが「並進運動」。軸足からステップした前足に体重移動する動作のことで、この動きが速いと、スピードも自然に上がるという。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんが、効果的なドリルを紹介している。松本さんは現役時代に単身渡米。米国式の練習法で球速が143キロから151キロまで上がった