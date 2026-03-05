地元ドミニカ共和国のスター、フアン・ソトの三塁打に沸く観衆＝4日、サントドミンゴ（ゲッティ＝共同）【ウェストパームビーチ（米フロリダ州）共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグを米国、プエルトリコで戦う各チームと大リーグ球団の強化試合が4日、各地で行われ、準々決勝で日本と対戦する可能性があるD組のドミニカ共和国はサントドミンゴでタイガースと対戦し、4―4で引き分けた。ドミニカ共和