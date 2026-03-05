ロサンゼルスのダウンタウンの南、サンタモニカフリーウエーの喧騒が聞こえるバドロング・アベニュー沿いに、ドジャースの「過去・現在・未来」を象徴する選手たちを描いた壁画が新たに誕生した。「カリフォルニア・ポスト紙」が4日（日本時間5日）に報じた。手がけたのは、ロサンゼルスのストリートアーティスト、ミスター・アレック氏。壁画には大谷翔平、山本由伸、ムーキー・ベッツ、故フェルナンド・バレンズエラさんの姿