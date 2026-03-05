俳優・川粼麻世（６３）が芸能生活５０年を迎えたことを報告した。５日までに自身のインスタグラムを更新した川粼は「芸能生活５０年！来年は歌手生活５０年！５０年も続けてこれた事。俺はこの世界しか知らないが気持ちはいつも一般人。引き続き皆様よろしくお願いします」と報告し感謝をつづると、オールブラックコーデでステージの上でマイクを握りしめ、パフォーマンスする様子のモノクロショットなどを披露し