血流をよくして体温を1℃上げれば免疫力が最強になる！ 体温が低いと免疫細胞が働かない 血液の流れは体の末端の冷えだけでなく、体温とも関係しています。血液が全身をスムーズに流れることで、体温も適度に保たれるからです。裏を返せば、体温が低いということは、血液が汚れてドロドロしている証拠といえます。 体温が低いと寒さを感じやすくなりますが、実は問題はそれだけではありません。最も懸念すべきは、免