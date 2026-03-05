ショットの100点って何だかわかりますか？ あなたにとって100点のショットとは何ですか?そう問われたらあなたは何と答えるでしょうか?「カップインするのが満点に決まってるじゃないか」そう答えた人は大間違い。ショットで大事なのはどこにボールを置くかということなのです。つまりカップに届かなくても100点のショットになり得るとい