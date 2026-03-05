【一塁を守っているとき】振り逃げの時はキャッチャーが投げやすい位置で構える 【どうして？】→ ランナーにボールが当たらないため 一塁手は内野ゴロの場合、ミットと反対の足（左手で捕球するときは右足）で一塁ベースの内側を踏み、逆シングルの形で送球を受けるのが一般的だ。 例外的に、バントや弱いピッチャーゴロの場合は、左足でベースを踏み、