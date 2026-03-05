【豪州】 貿易収支（1月）09:30 予想38.8億豪ドル前回33.73億豪ドル（貿易収支) 【スイス】 雇用統計（2月）17:00 予想3.2%前回3.2%（失業率（季調前）) 予想2.9%前回2.9%（失業率（季調済）) 【ユーロ圏】 ユーロ圏小売売上高（1月）19:00 予想0.3%前回-0.5%（前月比) 予想1.7%前回1.3%（前年比) 【ブラジル】 雇用統計（1月）21:00 予想5.3%前回5.1%（失業