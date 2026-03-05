◎全国の天気関東から九州にかけては青空が広がるでしょう。東北の太平洋側も午後は晴れてきますが、北風の強い状態が続きそうです。交通機関への影響にもお気をつけください。また、東北南部から九州にかけて、花粉が大量に飛散しそうです。北海道と東北の日本海側は、雨や雪は、次第にやむ見込みです。ただ、北海道の太平洋側では積雪が一気に増えていますので、なだれや屋根からの落雪などにご注意ください。◎予想最高気温北日