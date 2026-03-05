【プレミアリーグ第29節】(セント ジェームズ パーク)ニューカッスル 2-1(前半1-1)マンチェスター・U<得点者>[ニ]アンソニー・ゴードン(45分+6)、ウィリアム・オスラ(90分)[マ]カゼミーロ(45分+9)<退場>[ニ]ジェイコブ・ラムジー(45分+1)<警告>[ニ]ジェイコブ・ラムジー2(26分、45分+1)、ジョエリントン(38分)、キーラン・トリッピアー(80分)[マ]ブライアン・ムベウモ(37分)、ルーク・ショー(39分)、ヌセア・マ