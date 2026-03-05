[3.4 コパ・デル・レイ準決勝 ソシエダ 1-0 アスレティック・ビルバオ]コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)は4日、準決勝第2戦を行い、MF久保建英が負傷離脱中のソシエダはアスレティック・ビルバオを2戦合計スコア2-0で上回り、6年ぶりの決勝進出を決めた。A・マドリーとの決勝戦は4月18日に組まれており、左ハムストリングの肉離れからリハビリ中の久保も間に合う公算。2度目のW杯を前にプロキャリア初のカップファイナルに臨む