【プレミアリーグ第29節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 2-2(前半1-0)N・フォレスト<得点者>[マ]アントワーヌ・セメニョ(31分)、ロドリ(62分)[N]モーガン・ギブス・ホワイト(56分)、エリオット・アンダーソン(76分)<警告>[N]イブラヒム・サンガレ(45分+1)、ムリーロ(60分)、ニコラ・ミレンコビッチ(63分)、マッツ・セルス(90分+4)