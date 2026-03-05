プレミアリーグ 25/26の第29節 ニューカッスルとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、3月5日05:15にセントジェームズ・パークにて行われた。 ニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴードン（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはベ