「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」が、フラワーモチーフをあしらった新作バッグコレクションを3月上旬に発売する。直営店舗および公式オンラインサイトで取り扱う。【画像をもっと見る】同コレクションでは、春の花々から着想を得て製作した「アンディアーモ」（110万円）、「ノット」（106万7000円）、「ベイビー サーディーン」（88万5500円）といった定番バッグをラインナップ。アイコニックなフォルムはそのままに、