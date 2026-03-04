ワールドが、ワールドグループの優秀店舗・事業・個人を表彰する「ワールド グループ アワード」をワールド北青山ビルで開催した。同アワードは、グループカルチャーのひとつである”称賛文化”の継承と醸成を目的に2010年から実施しているもの。15回目を迎えた今回は、従来のブランド事業に加え、B2B事業やデジタル事業など本部メンバーにも表彰対象を拡大しグループ全体の一体感向上を図った。【画像をもっと見る】アワード