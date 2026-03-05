5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2130円高の5万6380円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61708.41円ボリンジャーバンド3σ 59841.48円ボリンジャーバンド2σ 57974.54円ボリンジャーバンド1σ 56776.00円5日移動平均 56650.00円一目均衡表・転換線 56380.00円5日夜間取引終値 56107.60円25日移動平均 55955.00円