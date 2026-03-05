5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比137.0ポイント高の3775ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4112.14ポイントボリンジャーバンド3σ 3992.59ポイントボリンジャーバンド2σ 3873.05ポイントボリンジャーバンド1σ 3805.80ポイント5日移動平均 3779.50ポイント一目均衡表・転換線 3775.00ポイント5日夜間取引終値 3753