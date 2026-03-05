5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント高の727ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 793.49ポイントボリンジャーバンド3σ 772.68ポイントボリンジャーバンド2σ 751.86ポイントボリンジャーバンド1σ 746.20ポイント5日移動平均 733.00ポイント一目均衡表・転換線 731.07ポイント200日移