【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は4日、全国12地区の連邦準備銀行の景況報告（ベージュブック）を公表し、全地区で小幅から緩やかな物価上昇の指摘があったと明らかにした。企業が関税のコストを消費者価格に転嫁する動きを進めていると説明した。FRBはインフレ動向を注視しており、金融政策の判断にも影響しそうだ。今回の報告は2月23日までに企業関係者やエコノミストらから集めた情報をまとめた。米連邦最高