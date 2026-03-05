イランへの攻撃をめぐり、アメリカ政府は、1万7500人以上のアメリカ人が中東地域から帰国したと発表しました。アメリカ国務省は4日、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受けて、3日に8500人以上のアメリカ人が中東地域から帰国し、先月28日の攻撃開始からの帰国者の総数が1万7500人以上になったと発表しました。これまでにおよそ6500人に対し、移動手段の支援や安全情報の提供などを行っていて、アジアやヨーロッパにも多くの