秋田県男鹿市の男鹿水族館ＧＡＯは、歯の一部が折れて炎症を起こしていたゴマフアザラシ「みずき」（メス・１７歳）に全身麻酔をかけて歯を抜く歯科治療を初めて実施した。全国的にも珍しい事例で、手術後の経過は良好で食欲旺盛だという。みずきは２０２０年１月、あごの犬歯が折れているのが見つかり、患部から細菌が入るため頬が腫れるなどたびたび炎症を起こした。同館の獣医師・大野晃治さん（４３）は「他のアザラシとの