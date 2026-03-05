とんねるず・木梨憲武が３日、自身のインスタグラムを更新。ビートたけし、所ジョージの音楽プロジェクト始動を予告した。「超極太ライン」と始めた木梨。「たけしさんと所さん！の音楽がまもなく動き始めます！ものすごい曲ができました！！」とつづり、笑顔で写ったスリーショットを公開した。「ボーカルは、北野武さんか、ビートたけしさんか、松鶴家たけしさんです。お問い合わせはまだしないでください…音楽業界ザワザワ