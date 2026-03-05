テレ東では2026年4月17日(金)より、ドラマ９「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時～）を放送することが決定いたしました。 原作は「財閥復讐」「ディアマイベイビー」「ひと夏の共犯者」（テレ東）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリジナル漫画&ドラマ化の第4弾︕ 脚本を務めるのは「テレビ東京×WOWOW共同製作連続ドラマ ダブルチート 偽りの警官