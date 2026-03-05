要潤が主演する映画『アギトー超能力戦争ー』より、本予告映像と本ポスターが解禁。また、主題歌はORANGE RANGEによる書き下ろし楽曲「ドラマティック平凡」に決まった。【動画】アギトたちの壮絶な戦いを予感させる本予告映像仮面ライダー生誕55周年記念作となる本作は、平成以降の仮⾯ライダー作品で最⾼平均視聴率（11.7％）を誇り、その⼈気から平成仮⾯ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの