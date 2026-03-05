黒川博行による“疫病神シリーズ”の同名小説を、伊藤英明と染谷将太をダブル主演に迎えて実写映画化した井筒和幸監督最新作『国境』の製作が決定し、関西で撮影開始されたことが発表。クランクイン当日の伊藤＆染谷のコメントとスチール、コンセプトビジュアルが解禁された。【動画】伊藤英明×染谷将のコメントやメイキングも公開映画化もされた『後妻業』をはじめ、数多くの作品を送り出す、小説家・黒川博行の大ヒット作“