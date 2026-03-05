濱田岳が主演するドラマ『刑事、ふりだしに戻る』が、テレビ東京系にて4月17日より毎週金曜21時に放送されることが決定。濱田は人生2周目の“モブキャラ”アラフォー刑事を演じる。共演には石井杏奈、鈴木伸之が決まった。【写真】濱田岳、石井杏奈、鈴木伸之のソロ役ビジュアル本作は、webtoon『初恋リバース〜刑事、ふりだしに戻る〜』を原作とした、人生と恋、そして未解決事件の捜査をやり直す、新感覚のタイムリープサス