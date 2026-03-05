永作博美が主演を務める4月スタートのドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）より、追加キャストが発表された。世代も価値観も異なるクラスメイト役として佐野史郎、ファーストサマーウイカ、山時聡真が出演。さらに、主人公・みなとが第二の人生を歩む起点となる最愛の息子役で中沢元紀が出演する。【写真】みなと（永作博美）のクラスメイトとなるキャストたち本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなと（まち