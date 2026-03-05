◆新日本プロレス「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」（４日、後楽園ホール）観衆１１３６新日本プロレスは４日、春の最強戦士決定トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」（ＮＪＣ）の開幕戦を開催した。セミファイナルの１回戦で「柔道金メダル」ウルフアロンが「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ドン・ファレと対戦した。デビュー戦となった１・４東京ドームでＥＶＩＬを破りＮＥＶＥＲ王座を奪取したウルフだったが、こ