元プロ野球監督と美人タレントの長女が最新ショットを見せた。４日までに「＃さんま御殿ありがとうございました」とインスタグラムに書き出したのは、声優の緒方佑奈。「まさか地上波に…しかもさんま御殿に出る日が来るなんて…！！母（＃緒方かな子）と一緒に、母娘トークをたくさんさせて頂きました…！！」と母・かな子との母娘ショットをアップし、「さんまさんも、共演者の皆さんも、素敵であっという間の楽しい収録