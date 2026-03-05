◆新日本プロレス「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」（４日、後楽園ホール）観衆１１３６新日本プロレスは４日、春の最強戦士決定トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ２０２６」（ＮＪＣ）の開幕戦を開催した。メインイベントの「ＮＪＣ」１回戦で上村優也が２２分０６秒、ダイビングボディアタックでグレート―Ｏ―カーンを破り初戦を突破した。上村は２回戦の３・１０岡山大会でドリラ・モロニーと対戦する。