NHK「おかあさんといっしょ」の元うたのおにいさんで、歌手の杉田あきひろが4日、自身のインスタグラムを更新。手術に臨んだことを報告した。 【写真】腕には痛々しい管が手術に臨む前に見せた表情 2日に「発症していた放射線性顎骨壊死の手術のため」に入院したことを明かしていた杉田。その際に「3年半前に患った中咽頭癌は治療し完治しているのですが、その放射線治療の後遺症が顕になったのが治療から3年経った去年夏