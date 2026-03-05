櫻坂46の元メンバーで、モデルの渡辺梨加が4日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。お相手は一般の男性。 【写真】丁寧につづられた文字思いがこもった直筆の結婚報告文 渡辺はXに直筆と見られる文書を公開し、「私事ですが、この度 お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と発表。「グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる