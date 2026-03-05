セルティックFW前田大然の去就に注目スコットランド1部セルティックが、所属する日本代表FW前田大然を今夏の移籍市場で売却する準備を進めているようだ。英メディア「フットボール・インサイダー」が独占情報として報じたところによれば、クラブ幹部は前田が「新しい契約にサインする可能性はない」と判断しており、契約最終年を迎える前に資金化を目指す方針だという。現在28歳の前田は、セルティック・パークを離れて「新し