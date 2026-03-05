ブライトンはアーセナルに0-1の敗戦ブライトンは現地時間3月4日、プレミアリーグでアーセナルとホームで対戦し、0-1で敗れた。地元メディア「サセックス・ワールド」によると、ブライトンの日本代表MF三笘薫は先発出場したものの、精彩を欠いたまま負傷の影響で前半のみでの交代を余儀なくされた。三笘は左サイドで先発。しかし前半9分、敵陣の深い位置でボールを失うと、そこからアーセナルのカウンターを許し、ブカヨ・サカ