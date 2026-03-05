米国のドナルド・トランプ大統領は4日（現地時間）、「イランの指導者になりたがっているように見える者は皆、結局は死を迎えることになる」と述べた。トランプ氏は同日、ホワイトハウスで開かれたエネルギー問題に関する座談会でこのように語った。トランプ氏は5日目に入った対イラン軍事攻撃について「非常にうまく進んでおり、今後も継続してうまくいくだろう」とし、「誰かに10点満点で何点かと聞かれたら、私は15点くらいだと