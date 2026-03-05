MBSは6日、毎週日曜にTBS系で放送している『日曜日の初耳学』のスピンオフ特別番組を放送する（深0：43〜※関西ローカル）。【写真】緑黄色社会が2人の結婚を同時に発表小林壱誓と穴見真吾のコメント「〜カリスマの気になる現場に突入リモート中継〜」と題して、4人組ロックバンド・緑黄色社会のリハーサル現場や劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の完成披露試写会に突入する。番組カメラは、緑黄色社会が籠る音楽スタ