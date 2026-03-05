無人、無改札、精算業務無しの特殊な駅2026年3月1日より、東武大師線の大師前駅（だいしまええき）において自動改札機と券売機を備えた改札口が新設されました。同駅は東京23区内の一般鉄道駅で唯一の“無改札駅”として知られていましたが、その歴史に幕を下ろすことになります。【写真】えっ…これが「東京23区内の一般鉄道駅で唯一の“無改札駅”」驚愕の全貌です大師前駅は足立区西新井にある西新井大師に隣接する駅で、大