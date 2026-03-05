ルフトハンザ・ドイツ航空は、100周年特別塗装を施したボーイング747-8型機（機体記号：D-ABYN）の運航を開始する。アメリカ・カリフォルニア州サンバーナーディーノで塗装を施し、LH9913便としてフランクフルトに3月5日午前11時ごろに到着する見通し。3月6日から運航を開始し、初便はロサンゼルス行きになる。機体は濃青を基調に、トレードマークの白い鶴の塗装を施した。左側と下面には「100」、右側には「1926 / 2026」の文字を